NBA : Joel Embiid reçoit encore un appel du pied

Hugo Chirossel

Si Victor Wembanyama a récemment vécu ses deux premières sélections avec l’équipe de France, Vincent Collet pourrait bientôt compter sur un autre pivot. En effet, Joel Embiid, qui a obtenu la nationalité française il y a quelques mois, est pressenti pour rejoindre les Bleus à l’avenir. Malgré la concurrence de la Team USA, le joueur des Sixers donnerait sa préférence à la France.

Avant de rejoindre la NBA l’année prochaine, Victor Wembanyama a pu faire ses débuts avec l’équipe de France. Le nouveau phénomène du basket français a vécu ses deux premières sélections, face à la Lituanie (90-65) et la Bosnie (56-92). Sa future association avec Rudy Gobert dans la raquette des Bleus a de quoi séduire, mais un autre joueur pourrait bientôt rejoindre la sélection dirigée par Vincent Collet. Depuis plusieurs mois maintenant, Joel Embiid est pressenti pour devenir international français.

NBA : LeBron, Jordan... Kevin Durant prend position pour le GOAT https://t.co/m0v0GYa1Nc pic.twitter.com/LPWuZ26m3a — le10sport (@le10sport) November 16, 2022

Embiid a échangé avec des cadres de l’équipe de France

Le joueur des Sixers a le choix, puisqu’il pourrait également jouer pour le Cameroun ou les États-Unis. Comme l’indique L’Équipe , la Team USA essaye de le convaincre, mais Joel Embiid donnerait toujours sa préférence à la France. S’il ne dispose pas encore de licence FIBA, il aurait d’ores et déjà contacté des cadres de la sélection, depuis les JO de Tokyo, afin de s’assurer qu’il était bien désiré. Son arrivée, en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, serait un renfort de choix, lui qui a récemment été auteur de 59 points, 11 rebonds, 8 passes et 7 contres face au Jazz avec les Sixers (105-98).

Diaw confiant dans ce dossier