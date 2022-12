NBA : Michael Jordan ou LeBron James ? Il met fin au débat du GOAT

Thomas Bourseau

Depuis son arrivée en NBA en 2003, LeBron James est considéré comme l’élu qui est amené à reprendre le flambeau de Michael Jordan. Mais pour Draymond Green, King James a pris le trône de roi d’His Airness pour quelques raisons précises. Explications.

Michael Jordan est considéré par beaucoup et notamment Scottie Pippen et Shaquille O’Neal comme étant le meilleur joueur de tous les temps. Contrairement à son rival de comparaison dans le débat du GOAT qu’est LeBron James, His Airness n’a jamais perdu la moindre finale NBA à laquelle il a pris part. De quoi prouver sa dominance pure dans les moments clutchs.

«Mon top-5 serait LeBron en 1, Michael Jordan en 2»

Cependant, pour Draymond Green, LeBron James est le meilleur joueur de tous les temps devant la légende des Chicago Bulls. « Mon top-5 serait LeBron en 1, Michael Jordan en 2, Kobe Bryant en 3, Stephen Curry en 4 et Shaquille O’Neal en 5 ». Mais pourquoi ce classement ? Le quadruple champion NBA avec les Golden State Warriors a tenu à s’expliquer en soulignant la précocité de LeBron James et sa constante supériorité malgré l’évolution du basket au fil des années.

«MJ n’a jamais battu la meilleure équipe jamais assemblée»