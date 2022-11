LeBron James et la NBA s’enflamment pour la Coupe du Monde au Qatar

Les États-Unis ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde lundi soir. La Team USA s’est imposée face à l’Iran (1-0), grâce à un but de Christian Pulisic, ce qui n’a pas manqué de faire réagir LeBron James. Ce dernier, ainsi que d’autres stars de la NBA et sportifs américains, ont tenu à féliciter leurs compatriotes pour cette qualification.

Huit ans après, les États-Unis vont retrouver les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Tenue en échec par le Pays de Galles (1-1) lors de la première journée, avant d’obtenir un match nul contre l’Angleterre (0-0), la Team USA était dos au mur lundi soir contre l’Iran. Il lui fallait une victoire face aux Iraniens, qui de leur côté totalisaient trois points. En effet, après s’être lourdement inclinés dans leur match face aux Three Lions (6-2), ils avaient réussi à battre les Gallois (2-0). Les États-Unis se sont finalement imposés contre l’Iran (1-0), grâce à un but de Christian Pulisic en fin de première période. En revanche, le joueur de Chelsea a été touché sur cette action. Blessé à l’abdomen, sa présence samedi face aux Pays-Bas pour le huitième de finale de son pays est encore incertaine.

Une rencontre sous haute tension, au vu des relations diplomatiques entre les deux pays, qui n’a pas manqué de faire réagir de l’autre côté de l’océan Atlantique. À commencer par LeBron James. La star de la NBA, grand fan de football, puisqu'il détient des parts dans le capital de Liverpool, a tenu à féliciter ses compatriotes. C’est la troisième fois seulement dans l’histoire que la Team USA atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde, après 2010 et 2014. « Félicitations les gars pour la qualification ! Continuez comme ça ! », a lâché LeBron James. Trae Young, meneur des Hawks d’Atlanta, y est également allé de son petit message : « Allez ! USA, USA, USA », a-t-il déclaré sur Twitter .

@USMNT CONGRATS MEN on advancing!! Keep going!! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 🇺🇸