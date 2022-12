NBA : Le Qatar au cœur d’un énorme projet à 3 millards d'euros ?

Hugo Chirossel

À la suite des accusations de harcèlement et de racisme dont a fait l’objet son propriétaire, Robert Sarver, les Suns sont en vente depuis maintenant quelques mois. Alors qu’Adam Silver et la NBA sont désormais ouverts à l’investissement de fonds souverains dans la ligue, le Qatar, via Thiel Capital, aurait fait une offre pour le rachat de la franchise basée dans l’Arizona.

Cela fait maintenant plusieurs mois que les Suns sont sur le marché. En septembre dernier, Robert Sarver avait annoncé avoir entamé le processus de vente des deux franchises de Phoenix, en NBA et en WNBA. Une décision qui fait suite aux révélations d’ ESPN , concernant des faits de harcèlement et de racismes dont a fait l’objet le propriétaire des Suns. Le Qatar pourrait alors en profiter pour investir en NBA, après avoir racheté le PSG en 2011.

NBA : Les seuls joueurs de l’histoire à avoir toujours été All-Stars https://t.co/XYAtAjkjc9 pic.twitter.com/HuyFLdHklk — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Le Qatar impliqué dans le rachat des Suns ?

En effet, le Wall Street Journal indique que deux offres ont été faites à Robert Sarver. Une provenant de Shasta Ventures, ainsi qu’une autre de Thiel Capital. Le fond souverain du Qatar (QIA) fait d’ailleurs partie du groupe d’investisseurs désigné sous le nom de Thiel Capital, qui appartient à Peter Thiel. D’après les informations du quotidien américain, ces deux sociétés capital-risque ont fait une offre à hauteur de 3Md€ pour racheter les Suns, ainsi que les Mercury, l’équipe WNBA de la franchise.

La NBA ouverte aux fonds souverains