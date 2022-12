NBA : LeBron James lui passe le flambeau à Cleveland

Thomas Bourseau

Les Cleveland Cavaliers réalisent un début de saison encourageant, en atteste leur bilan de 16 victoires pour 9 défaites. De quoi permettre à LeBron James de dresser un énorme constat sur les Cavs et leur franchise player : Donovan Mitchell.

De 2003 à 2010 puis de 2014 à 2018, LeBron James a fièrement arboré les couleurs de Cleveland. Natif d’Akron, ville de l’Ohio, King James a offert un titre de champion NBA en 2016 face aux dominants Golden State Warriors. Le seul titre de l’histoire des Cavaliers. Alors forcément, lorsqu’un éventuel départ des Los Angeles Lakers de LeBron James a été évoqué dans la presse à la dernière intersaison, un retour à Cleveland a circulé dans les médias.

«Ils étaient déjà compétitifs avant l'arrivée de Donovan. Mais je pense que cette addition permet à l'équipe d'être plus dynamique»

Cependant, LeBron James a finalement prolongé son contrat chez les Lakers jusqu’en juin 2024. De quoi mettre un terme à une deuxième réunion entre King James et les Cavaliers ? D’après les propos du principal intéressé, il se pourrait qu’une passation de pouvoir ait eu lieu avec Donovan Mitchell, arrivé l’été dernier en provenance de l’Utah Jazz. « Ils étaient déjà compétitifs avant l'arrivée de Donovan. Mais je pense que cette addition permet à l'équipe d'être plus dynamique. Si on regardé l'équipe l'an dernier, on pouvait voir à quel point ils étaient compétitifs ». a confié LeBron James ces dernières heures dans des propos rapportés par Basketsession après Cavs - Lakers (116-102). « Quand plusieurs gars ont eu des blessures sur la fin de la saison, ils ont un peu chuté et ont fini au play-in, mais ils avaient déjà une bonne équipe. En ajoutant un All-Star, un extérieur dynamique comme Donovan, cela rend automatiquement l'équipe plus forte ».

«Mitchell ? C'est vraiment un gamin spécial»

Franchise player des Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell a reçu les éloges de LeBron James en personne. « Mitchell, c'est Mitchell. Il a fait un super boulot pour profiter des espaces, a marqué des tirs difficiles et a ensuite été dans sa zone de confort. C'est vraiment un gamin spécial. Vraiment ».

«LeBron a apporté un titre - le seul titre - à cette franchise»