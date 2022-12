Coup de tonnerre en NBA, Floyd Mayweather prépare un deal historique à 2Md€

Hugo Chirossel

Il y a quelques mois, Floyd Mayweather avait révélé qu’il s’était lancé dans un incroyable projet : acheter une franchise NBA. Alors que les Suns sont en vente, à la suite des actes racistes et misogynes de son propriétaire, l’ancien boxeur s’est récemment exprimé à ce sujet, en indiquant qu’il avait fait une offre supérieure à 2Md€.

Et si Floyd Mayweather devenait propriétaire d’une franchise NBA ? La légende de la boxe avait révélé il y a quelques mois qu’il souhaitait s’offrir une équipe. « Je parle à certaines personnes depuis six mois. Il y a quelque chose sur lequel je travaille en coulisse, mais dont je n’ai pas parlé en public dans les médias. Moi et mon équipe travaillons en coulisses avec la NBA. Je ne peux pas dire exactement où, mais je travaille sur l’acquisition d’une équipe », avait-il confié.

« Nous travaillons sur cette équipe NBA depuis un moment maintenant »

Il semble que Floyd Mayweather n’ait pas abandonné ce projet, puisqu'il s’est récemment exprimé à ce sujet : « Je travaille sur l’achat d’une équipe de NBA. Un de mes autres partenaires commerciaux, Brent Johnson, est ici. Nous travaillons sur cette équipe NBA depuis un moment maintenant. C’est plutôt compliqué », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Basket USA . Sans préciser la localisation de cette franchise, l’ancien boxeur a indiqué qu’il avait fait une offre supérieure à 2Md€.

« On a proposé un peu plus de deux milliards »