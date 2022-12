Tennis : Fan de NBA, il candidate pour la draft 2023 !

La rédaction

Alors que le circuit ATP est actuellement en pause avant de débuter la saison 2023, Frances Tiafoe profite de ses vacances pour se faire plaisir. Grand fan de basket, le 19e joueur mondial en a profité pour visiter les locaux de la NBA. Il a d’ailleurs posté une photo sur compte Instagram avec le président de l’association et a ironisé sur une possible reconversion dans le basket.

La saison 2022 est actuellement terminée et les joueurs en profitent pour prendre des vacances ou encore de préparer l’année à venir. De son côté, Frances Tiafoe, 19e joueur mondial, a préféré opter pour le repos et souhaite prendre du plaisir avec sa deuxième passion avant de retrouver le circuit ATP.

Tiafoe grand fan de NBA

Actuellement en vacances en attendant le début de la prochaine saison, Frances Tiafoe est resté aux États-Unis et en profite pour se faire plaisir avec sa deuxième passion, le basket. En effet, le 19e mondial était ce jeudi en visite dans les fameux locaux de la NBA à New York.

« J'ai décidé de m'inscrire pour la draft NBA 2023 »