NBA : Les trois énormes stars qui font rêver les Lakers

Hugo Chirossel

12èmes de la conférence Ouest avant de jouer contre les Nuggets dans la nuit de vendredi à samedi, les Lakers ont encore de l’espoir cette saison. Les Angelinos espèrent réussir à réaliser un gros coup dans les prochaines semaines, avant la trade deadline le 9 février prochain. Dans cette optique, ils s’intéressent à la situation de trois stars de la NBA.

Depuis le titre remporté dans la bulle d’Orlando en 2020, rien ne va pour les Lakers. La saison passée, LeBron James et ses coéquipiers n’ont même pas réussi à se qualifier pour participer au play-in et n’ont donc pas pris part aux playoffs. Cette année, malgré quelques performances de très haut niveau d’Anthony Davis, la franchise de Los Angeles a toujours autant de mal. Les Lakers sont actuellement 12e de la conférence Ouest avec un bilan de 11 victoires pour 16 défaites, avant de jouer contre les Nuggets dans la nuit de vendredi à samedi.

NBA : LeBron James, Michel Jordan... Voilà les joueurs les plus populaires https://t.co/ZuWg4JwFuT pic.twitter.com/eloUNRf5xx — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Trois stars dans le viseur des Lakers

Dans l’optique de redresser la barre, Rob Pelinka a l’intention de se montrer actif dans les prochaines semaines. D’après les informations de Jovan Buha, journaliste pour The Athletic , le GM des Lakers est particulièrement attentif à la situation de trois stars de la NBA : Kevin Durant, Damian Lillard et Bradley Beal, si jamais l’un des trois venait à être disponible. Mais les Angelinos souhaitent également conserver certains joueurs importants dans leur rotation actuelle, ce qui rend d’ores et déjà un trade difficile à mettre en place.

Un trade compliqué à mettre en place