NBA : Lakers, Knicks… Evan Fournier impliqué dans un énorme trade ?

Alors que sa situation ne s’arrange pas aux Knicks, Evan Fournier espère sûrement être tradé avant le 9 février prochain, date de la fin du marché des transferts en NBA. Dans cette optique, son nom a récemment été évoqué dans une opération avec les Lakers. Si la possibilité de voir l’international français rejoindre la Cité des Anges n’est pas à exclure, il ne serait pas la cible numéro 1 des Angelinos.

Le calvaire continue pour Evan Fournier. Titulaire en début de saison, le capitaine de l’équipe de France est sorti du cinq de majeur, avant d’être totalement exclu de la rotation de Tom Thibodeau. Sa situation ne semble pas prête de s’arranger chez les Knicks et son seul espoir est probablement d’être tradé dans les prochaines semaines. La franchise new-yorkaise aimerait bien se séparer de son salaire imposant, d’environ 17M€ par an, mais ce montant est également ce qui pourrait repousser certaines équipes intéressées.

Fournier envoyé aux Lakers ?

Ces derniers jours, un trade a été évoqué concernant l'ancien joueur du Magic d'Orlando. En effet, Shams Charania a indiqué que les Lakers espéraient récupérer Bojan Bogdanovic à Detroit, mais qu’ils avaient également contacté New York à propos d’Evan Fournier et de Cam Reddish. En revanche, c’est ce dernier qui intéresserait les Angelinos en réalité du côté de la Big Apple . D’après les informations de Michael Scotto, journaliste pour HoopsHype , ce sont les Knicks qui ont proposé le Français aux Californiens. En échange, ces derniers aimeraient se séparer de Patrick Beverley et Kendrick Nunn.

« Les Knicks restent réticents à l’idée d’inclure un 1st-round pick »