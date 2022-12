NBA : Durant, Doncic… Kobe Bryant a conseillé les stars

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Décédé en 2020 dans un accident d’hélicoptère, Kobe Bryant reste toujours une grosse source d’inspiration en NBA. Près de trois ans plus tard, Kevin Durant n’a pas oublié les conseils reçus lorsque le Black Mamba lui avait demandé de ne plus être « une pleureuse ». Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo ont eux aussi retenu la leçon.

Voilà bientôt trois années que Kobe Bryant nous a quittés. Quatre ans seulement après sa retraite, la légende des Los Angeles Lakers avait trouvé la mort (avec huit autres personnes, dont Bianca, sa fille aînée) dans un accident d’hélicoptère près de Calabasas. Depuis, Kobe Bryant est toujours dans toutes les têtes, notamment grâce à la célèbre « Mamba Mentality » qu’il avait créée. Le quadruple champion NBA était un acharné de travail, ce qu’il a réussi à transmettre à plusieurs stars de la ligue.

« Ne sois pas une pleureuse »

Récemment, c’est Kevin Durant qui est revenu sur les mots que Kobe Bryant a eus à son égard. « Ne sois pas une pleureuse », se souvient KD sur ce conseil. « J’étais à cet âge, à 23 ans, où je pensais que le monde tournait autour de moi. Je sais qu’on a beaucoup parlé de Kobe mais il était vraiment humble dans son approche du basket, dans son approche de ses coéquipiers, et de la vie en général. J’ai appris simplement en suivant ses mouvements. Il était un exemple. Il ne disait pas grand-chose mais il était un modèle que j’ai essayé de suivre. Lui et Mike [Michael Jordan évidemment] sont les deux gars que j’essaye de copier sur et en-dehors du terrain car je sais que ça me rendra meilleur », assure Kevin Durant dans des propos relayés par Basket USA.

« Ils vont en avoir après toi car tu viens d’Europe »

Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA, Luka Doncic a lui aussi eu la chance de parler avec Kobe Bryant, juste après sa Draft. « Il était là et le conseil qu’il m’a donné c’était : ‘Attention ils vont en avoir après toi car tu viens d’Europe, ils vont essayer de s’en prendre à toi’. Et c’était vrai », confie le Slovène. Un conseil qu’il a appliqué à la lettre.

