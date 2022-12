NBA : L’énorme coup de gueule d’Evan Fournier

Hugo Chirossel

Alors qu’il est en grande difficulté cette saison avec les Knicks, Evan Fournier s’est récemment exprimé dans le podcast de Tony Parker, l’occasion pour le capitaine de l’équipe de France de pousser un coup de gueule. En effet, l’arrière âgé de 30 ans reproche aux jeunes joueurs de plus se soucier de la célébrité et du train de vie qui l’accompagne, que du basket en lui-même.

Evan Fournier vit une période très compliquée depuis la reprise de la NBA. L’international français, titulaire en début de saison, est peu à peu sorti du cinq majeur des Knicks. À l’heure actuelle, il est cantonné au banc de touche et est totalement exclu de la rotation de son entraîneur, Tom Thibodeau. Malgré ces moments difficiles, Evan Fournier a pris le temps de venir s’exprimer dans le podcast de Tony Parker. Le capitaine de l’équipe de France avait d’ailleurs un message à faire passer à la nouvelle génération de basketteur français.

« Les jeunes d’aujourd’hui sont complètement tarés »

« Écoute, moi, je vais te dire cash ce que je pense : les jeunes d’aujourd’hui sont complètement tarés. Ils sont « matrixés ». Et pour moi, il y a un truc qui a tout changé, c’est l’importance des réseaux sociaux ! Un truc comme Instagram, où des gamins explosent quand ils ont 15 ans et où ils se forgent une fanbase, ça fait qu’ils ne se rendent pas compte de ce qui les attend ! », a d’abord déclaré Evan Fournier.

« J’ai l’impression qu’il y en a de plus en plus qui ne jouent pas pour l’amour du basket »

L’arrière des Knicks estime que les jeunes joueurs sont plus intéressés par la célébrité que par le basket en lui-même : « J’ai l’impression qu’il y en a de plus en plus qui ne jouent pas pour l’amour du basket. Ils jouent plus pour tout ce qui va à côté. La célébrité, le train de vie, et moins pour le basket, la compétition. C’est un truc qui se ressent dans les équipes de France Jeunes. Moi, dans ces équipes, je ne vois plus trop de gamins qui sont là pour faire leur compet’. C’est plus un moyen de se montrer et de se positionner pour la Draft. Nous, on ne fonctionnait jamais comme ça ! On pensait : “Faut qu’on donne le meilleur de nous-mêmes. On veut gagner le titre, donc je donne le meilleur, et ça me permettra par la suite d’être bien placé à la Draft si je suis bon !” »

« Il n’y a plus de respect envers ce qu’on a fait »