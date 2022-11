NBA : Coup de tonnerre pour l’avenir d’Evan Fournier ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il vit sa deuxième saison sous le maillot des Knicks, Evan Fournier est en grande difficulté ces derniers temps. Titulaire l’année passée, l’international français a été sorti du cinq majeur. Pire encore, il est totalement absent de la rotation de Tom Thibodeau depuis quelques rencontres. De quoi ouvrir la porte à un départ, mais la franchise new-yorkaise n’est pas prête à tout pour s’en séparer.

Après une médaille d’argent remportée avec l’équipe de France lors de l’EuroBasket l’été dernier, Evan Fournier espérait continuer sur cette lancée avec les Knicks. Mais force est de constater que tout ne se passe pas comme prévu pour l’international français. Après un début de saison compliqué, Tom Thibodeau a décidé de changer ses plans. Evan Fournier est passé de titulaire à remplaçant, pour ensuite disparaitre totalement de la rotation de son entraîneur. Si certaines franchises pourraient être intéressées à l’idée de le recruter, son salaire pose un gros problème.

Fournier bloqué chez les Knicks

En effet, il émarge à environ 35M€ sur les deux prochaines saisons chez les Knicks, ce que d’autres équipes ne seraient pas forcément disposées à lui offrir. Elles risqueraient donc de réclamer un pick de draft, dans l’optique d’un éventuel trade. Mais comme l’indique HoopsHype , la franchise new-yorkaise ne serait pas disposée à s’en séparer pour permettre au Français de s’en aller. Une situation qui semble condamner Evan Fournier à rester sur le banc, avec un temps de jeu inexistant, du moins pour le moment.

« Ce n'est pas facile »