NBA : Evan Fournier dans le dur aux Knicks, Tony Parker lui envoie un message

Publié le 28 octobre 2022 à 08h35

Auteur d’un début de saison moyen avec les New York Knicks, Evan Fournier ne fait pas l’unanimité au sein de la franchise new-yorkaise. Utilisé davantage comme un shooter, le Français ne peut pas montrer toutes ses qualités dans la création. Ce que regrette Tony Parker, son ancien coéquipier avec les Bleus.

Après sept ans à Orlando et une pige express chez les Celtics, Evan Fournier a réalisé l’un de ses rêves de jeunesse en rejoignant les New York Knicks. Dès sa première saison, le Français a eu un rôle important mais il n’a pas pu porter sa franchise jusqu’aux playoffs. Une grande déception pour Evan Fournier qui souhaite redorer le blason des Knicks. Sur ce début de saison, même s’il fait partie du cinq de départ, l’arrière français n’est pas dans la forme de sa vie.

Evan Fournier n’est pas au top

Un problème d’adaptation ? Possible. « J’avais du mal à me trouver en tant que joueur, au début. Je me demandais tout le temps, « Comment je peux aider l’équipe ? ». J’ai eu du mal à vraiment trouver mon rôle dans l’équipe au début de la saison, c’est pour ça que j’étais aussi irrégulier. Et comme j’étais préoccupé par l’attaque, j’ai mal défendu au début de l’année. C’était une grosse erreur de ma part », expliquait Evan Fournier après un premier exercice en demi-teinte.

𝐄𝐯𝐚𝐧 & 𝐓𝐡𝐞𝐨 @EvanFourmizz : 14 PTS⎜3 REB⎜2 AST⎜1 STLThéo Maledon : 15 PTS (6-7 FG)⎜4 AST⎜1 STLLes Knicks l'emportent 134-131 au bout de l'OverTime pic.twitter.com/JpgMTOkSKO — NBA France (@NBAFRANCE) October 27, 2022

« Il est dans une équipe où il y a beaucoup d’autres créateurs »