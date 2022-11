NBA : Après avoir clashé ses coéquipiers, Kevin Durant lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Il y a quelques jours, alors que Kyrie Irving n’avait pas encore fait son retour, Kevin Durant avait remis en question la qualité de ses coéquipiers, pour justifier les mauvais résultats des Nets depuis le début de la saison. Le numéro 7 de Brooklyn est revenu sur ses propos, affirmant que son intention était en réalité de les protéger.

10e de la conférence Est, les Nets essayent doucement de remonter au classement. Pour cela, ils peuvent désormais compter sur le retour de Kyrie Irving, revenu de sa suspension dimanche dernier lors de la victoire face aux Grizzlies (127-115). En revanche, ils n’ont pas réussi à enchaîner dans la nuit de mardi à mercredi lors de leur déplacement sur le parquet des Sixers (115-106). Avec un bilan de 8 victoires pour 10 défaites, les Nets sont encore loin de leurs objectifs initiaux.

« Vous vous attendez à quoi avec ce cinq ? »

Dans un entretien accordé au Bleacher Report , Kevin Durant avait justifié les attentes autour de son équipe par sa seule présence dans le cinq de départ, envoyant au passage un petit tacle à ses coéquipiers. « Regardez notre cinq majeur. Edmond Sumner, Royce O’Neale, Joe Harris, Nicolas Claxton et moi. Sans manque de respect, vous vous attendez à quoi avec ce cinq ? Vous vous attendez à ce que l’on gagne parce que je suis là. Vous vous attendez à ce que l’on joue bien parce que le numéro 7 est là », a-t-il déclaré.

« Mon intention au départ était de protéger mes coéquipiers »

Invité de l’émission The Etcs avec Eddie Gonzalez, Kevin Durant est revenu sur ses propos. D’après lui, son « intention au départ était de protéger mes coéquipiers des attentes des gens. Après une bonne période on a perdu contre les Lakers et des gens ont donné l'impression que le ciel nous tombait sur la tête. Donc ce que j'ai voulu dire, c'était qu'il fallait voir la progression de notre équipe et le fait que les gars étaient montés en régime. J'ai cité leurs noms en parlant des rôles qu'ils devaient avoir. J'ai même oublié Joe (Harris), qui revient d'une saison blanche. (...) Tout le monde est en train d'étendre sa panoplie et il y aura des hauts et des bas . »

« C'est de ma faute et celle de personne d'autre »