Basket : Les joueurs les plus détestés en NBA

Fortement décrié à Philadelphie, Ben Simmons a fait son retour sur le parquet des Sixers dans la nuit de mardi à mercredi, mais avec le maillot des Nets sur le dos. Un retour attendu, tant la fin de son histoire à Philly s’est mal terminée, faisant de lui un des joueurs les plus détestés en NBA, tout comme ses coéquipiers Kyrie Irving et Kevin Durant, qui ont eu aussi défrayé la chronique ces derniers mois.

519 jours après son dernier match avec les Sixers, Ben Simmons a fait retour à Philadelphie. Le joueur des Nets est revenu sur le parquet de son ancienne équipe dans la nuit de mardi à mercredi, qui s’est conclu par une défaite des siens (115-106). Un retour attendu, tant la fin de son aventure à Philly a fait parler. Tout le monde se souvient de cette fameuse action, en match 7 des playoffs 2021 face aux Hawks. Seul sous le panier, Ben Simmons avait la possibilité de dunker tranquillement, mais a préféré ressortir le ballon sur Matisse Thybulle. Un fait symbolique de la fin du fameux « Process » chez les Sixers.

NBA : Le gros coup de gueule de Rudy Gobert https://t.co/6uR49v0k0j pic.twitter.com/9hbzwWHyzq — le10sport (@le10sport) November 23, 2022

Ben Simmons

Par la suite, Ben Simmons avait été enfoncé par Doc Rivers et Joel Embiid, avant de refuser de revenir pour la reprise avec les Sixers la saison suivante. « Je pense que le tournant du match, c’est quand on avait un shoot ouvert mais qu’on est repartis avec seulement un lancer et derrière ils ont scoré », avait notamment déclaré le pivot camerounais, renforçant un peu plus les critiques envers son coéquipier, ce qui en a fait un des joueurs les plus décriés en NBA. « Tout le monde veut nous voir échouer, personne ne nous aime », a réagi Kevin Durant après la défaite des Nets à Philly . Le numéro 7 de Brooklyn a probablement raison. Il faut dire que lui aussi figure dans la liste des joueurs les plus détestés au sein de la ligue, notamment après avoir rejoint les Warriors en 2016.

Kevin Durant

Un moyen, vu par certain, de glaner enfin un titre de champion NBA, ce qu’il n’a pas réussi à faire avec OKC. Kevin Durant remportera finalement deux bagues (2017, 2018), avant de partir pour Brooklyn en 2019. Depuis, le MVP de la saison 2013-2014 fait parler de lui, mais pas toujours en bien. Cet été, il a tenté pendant de longs mois de quitter la franchise, allant même jusqu’à réclamer les départs de son entraîneur et de son manager général pour envisager de rester. En vain, renforçant un peu plus sa mauvaise image auprès des fans de la NBA. Un sentiment qu’il partage avec son coéquipier, Kyrie Irving.

Kyrie Irving

Rien ne va pour le meneur de 30 ans depuis son départ des Cavaliers. Il souhaitait s’émanciper de LeBron James, mais force est de constater que cela ne lui a pas rendu service. Chez les Celtics, son attitude a créé des tensions en interne, forçant la franchise à s’en séparer après deux saisons seulement. Et son arrivée aux Nets, où il devait former une super team en compagnie de James Harden et Kevin Durant, n’a rien arrangé. Entre ses théories farfelues, son refus de se faire vacciner qui a entraîné plusieurs mois d’absence et ses déboires récents, Kyrie Irving est sans conteste un des joueurs les plus détestés en NBA.

Draymond Green

Dans cette catégorie, on peut également citer Draymond Green. Ce dernier est le parfait exemple du joueur que l’on préfère avoir avec soi que contre soi, à part si l’on s’appelle Jordan Poole. Lors de la pré-saison, l’ailier fort âgé de 32 ans s’était distingué par un coup de poing asséné à son jeune coéquipier à l’entrainement. Sur les parquets de NBA, le joueur des Warriors se fait également remarquer par son attitude, parfois et souvent à la limite du raisonnable. Draymond Green s’en est notamment souvent pris à Rudy Gobert, une de ses cibles favorites.

Patrick Beverley