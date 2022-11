NBA : Après sa demande de trade, Kevin Durant lâche ses vérités

Hugo Chirossel

L’été dernier, on a longtemps pensé que Kevin Durant ne serait plus un joueur des Nets cette année. Le MVP de la saison 2013-2014 avait demandé son trade, allant même jusqu’à réclamer les têtes de Sean Marks et Steve Nash pour rester. Il est récemment revenu sur cet épisode et a justifié son désir de quitter la franchise new-yorkaise.

12e de la conférence Est, avec un bilan de six victoires pour neuf défaites, les Nets sont bien loin de leurs objectifs. Il faut dire que depuis maintenant deux semaines, ils ne peuvent pas compter sur Kyrie Irving, mais les problèmes de Brooklyn ne date pas d’hier. Après la débâcle lors du premier tour des playoffs la saison dernière face aux Boston Celtics (4-0), Kevin Durant avait demandé son trade. Un feuilleton qui a duré tout l’été, pour au final pas grand-chose. Les Nets réclamaient trop en contrepartie de leur joueur, le forçant à rester.

NBA : Dénouement imminent dans le dossier Kyrie Irving https://t.co/83kyUcIsqD pic.twitter.com/4PJeCsVrQQ — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

« Je voulais travailler davantage »

Dans un entretien accordé au Bleacher Report , Kevin Durant est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à vouloir quitter la franchise. « Ce n’était pas difficile de demander un transfert parce que c’était purement basket. Je suis allé les voir pour leur dire que je n’aimais pas comment on se préparait. Je n’aime pas les shootarounds, j’aime les entraînements. J’avais besoin de plus. Je voulais travailler davantage. Qu’on me responsabilise. Qu’on s’en prenne à moi lors de la séance vidéo si ça peut aider les autres. Je voulais plus d’exercices à l’entraînement », a-t-il déclaré.

« J’avais des plaintes cet été »