NBA : Nets, Clippers… Les plus grosses ventes de franchises avant les Suns

Thibault Morlain

C’est officiel, la franchise des Suns change de propriétaire. Homme d’affaires de 42 ans, Mat Ishbia rachète l’équipe de Phoenix ainsi que l’équipe féminine des Phoenix Mercury pour un montant astronomique. De l’autre côté de l’Atlantique, on évoque un prix de 4 milliards de dollars, soit environ 3,7 milliards d’euros. Un record pour le rachat d’une franchise NBA.

« C’est un rêve devenu réalité pour toute ma famille, y compris mes parents, mes trois enfants et mon frère Justin, qui fera un investissement important avec moi et apportera son incroyable sens des affaires et sa passion commune pour le basket ». Aujourd’hui, Mat Ishbia est le nouveau propriétaire des Suns de Phoenix et de l’équipe féminine des Phoenix Mercury. Et pour cela, il n’a pas hésité à sortir le chéquier et dépenser un incroyable montant. En effet, il est annoncé que ce rachat tournerait aux alentours de 4 milliards de dollars. Une somme astronomique, bien loin des autres prix qu’on a pu voir au moment d’autres rachats d’une franchise NBA.

NBA : Une guerre avec Rudy Gobert ? Il met les choses au point https://t.co/Kby254iNM0 pic.twitter.com/RmC8LkeiDH — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Rockets, Clippers, Nets… Les Suns loin devant

4 milliards de dollars pour une franchise NBA, c’est un nouveau record qui est établi. Quel était alors le prix lors des derniers rachats ? En 2019, c’étaient les Nets de Brooklyn qui avaient changé de propriétaire. On était alors bien loin du prix des Suns puisque l’opération était de l’ordre de 2,35 milliards de dollars comme le rapporte Le Parisien , soit environ 2,2 milliards d’euros. Quelques années auparavant, en 2017, c’étaient les Rockets de Houston qui avaient été vendus. Le prix ? 2,2 milliards de dollars, soit 2 milliards d’euros. En 2014, les Clippers de Los Angeles avaient eux été cédés pour 2 milliards de dollars, quasiment 1,9 milliards d’euros.

Quelle valeur pour les franchises NBA ?

Les Suns ont donc été vendus pour 4 milliards de dollars, eux qui étaient dernièrement valorisés à 2,7 milliards de dollars par Forbes. Le média américain avait alors établi un classement des franchises NBA les plus chères. En tête, on retrouvait alors les Warriors, estimés à 7 milliards de dollars. Les Knicks, deuxièmes, étaient eux valorisés à 6,1 milliards de dollars. Ensuite, venaient les Lakers (5,9 milliard de dollars), les Bulls (4,1 milliards de dollars) puis les Celtics (4 milliards de dollars) pour compléter le Top 5 des franchises NBA les plus chères.