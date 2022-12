NBA : Comparé à Mbappé, Wembanyama vide son sac et lui envoie un énorme message

La rédaction

Si la France s'est inclinée ce dimanche en finale de Coupe du monde, la performance de Kylian Mbappé restera gravée dans les mémoires. Auteur d'un triplé et premier buteur lors de la séance de tirs au but, le Français a, à lui seul, relancé l'Equipe de France alors largement dominée par l'Argentine. Une performance XXL saluée par Victor Wembanyama.

Le sport français compte de nombreuses pépites. Annoncé comme le prochain premier choix de la draft NBA, Victor Wembanyama est assurément le plus grand espoir du basket planétaire. Un immense talent de la balle orange qui peut s'inspirer de Kylian Mbappé, déjà auteur d'une carrière exceptionnelle à seulement 23 ans. Ce dimanche, le natif de Paris a réalisé l'une des plus grandes performances de l'histoire de la Coupe du monde, insuffisant toutefois pour permettre aux Bleus de conserver leur titre de champion du monde.

«C'est plutôt flatteur d'être comparé à lui»

Dans un entretien accordé au Parisien , Victor Wembanyama a confié avoir assisté au plus grand match de football de sa vie et a évoqué la performance de Kylian Mbappé : « Il n’a pas besoin d’être forcément une source d’inspiration pour reconnaître sa grandeur. Ça saute aux yeux à quel point il est grand et il n’y a que les personnes qui sont dans le déni qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas, le reconnaître », a-t-il confié avant de s'exprimer sur les comparaisons entre les deux pépites du sport français : « Franchement, c’est plutôt flatteur d’être comparé à lui, non ? Il y a pire ».

F1 : Mercedes s’attendait au pire pour cette saison https://t.co/apvzuKgira pic.twitter.com/3E4sc15Osy — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

«Nous devons tous les deux écrire notre propre histoire»