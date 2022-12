NBA : LeBron, Durant... Parker lance un énorme avertissement à Wembanyama

La rédaction

Grand espoir du basket, Victor Wembanyama continue d'agiter l'actualité, tandis que son avenir s'inscrira sans aucun doute en NBA. Le Français devrait même être le premier choix de la prochaine draft, ce qui serait historique pour un joueur tricolore. Toutefois, alors qu'on ne cesse de le comparer aux plus grands, Tony Parker s'inquiète pour le jeune français.

S'il fait actuellement le bonheur des Metropolitans 92, Victor Wembanyama va prochainement quitter le Betclic Elite pour rejoindre la NBA. Compte tenu de ses performances et de son immense talent, le Français de 18 ans pourrait même être le premier choix de la draft 2023-2024. Sa réputation est déjà forgée et il sera attendu de pied ferme outre-Atlantique.

«Il doit avoir ses attentes»

Depuis son explosion, Victor Wembanyama ne cesse d'être comparé aux meilleurs joueurs de la NBA, ce qui agace Tony Parker, qui estime que cela pourrait desservir le natif des Yvelines : « Mon conseil pour Victor serait qu’il se crée ses propres attentes, ses propres objectifs. C’est impossible de plaire à tout le monde. Les gens vont dire : « Il devrait jouer comme Kevin Durant ou comme untel ». Il doit être lui et avoir ses attentes », a confié l'ancienne gloire des Spurs dans un entretien accordé au site Inside Express .

«Je sais qu'il a confiance et qu'il se sent prêt»