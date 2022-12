NBA : Mbappé, Messi... Choqué, LeBron James se lâche durant le Mondial

La rédaction

Ce dimanche, toute la planète avait les yeux rivés sur la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France. Et les milliards de téléspectateurs ont assisté à un spectacle légendaire et au sacre de l'Albiceleste de Lionel Messi. Ce dernier à d'ailleurs reçu de nombreux hommages, dont celui de LeBron James, légende du basket et de la NBA.

La finale de la Coupe du monde 2022 restera à jamais comme l'une des plus spectaculaires de l'histoire. L'Argentine s'est imposée à l'issue de la séance de tirs au but tandis que les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 3-3 après 120 minutes de jeu. Lionel Messi a remporté l'unique titre manquant à sa carrière en plus d'avoir été nommé meilleur joueur de la compétition.

Messi et Mbappé choquent LeBron James

Si le football n'est pas ancré dans la culture américaine, LeBron James, star de la NBA, n'a rien raté de la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France. Le joueur des Lakers a été particulièrement impressionné par Lionel Messi, qu'il considère comme le GOAT de son sport à en croire son tweet. Le joueur de basket n'a pas été le seul sportif à saluer la performance de La Pulga, qui possède désormais le plus grand palmarès de l'histoire du football. Il avait toutefois juste avant salué la prestation de Kylian Mbappé. « Wow Mbappé » a-t-il lâché durant la rencontre.

MESSI 🫡🐐👏🏾👏🏾 — LeBron James (@KingJames) December 18, 2022

Del Potro et Schwartzman encensent Messi