Michael Jordan, Wilt Chamberlain… La NBA rend hommage aux légendes

La NBA aime mettre ses joueurs historiques à l’honneur. En 2009, le trophée du MVP des Finales avait été nommé en hommage à Bill Russell, légende des Boston Celtics. Dans cette optique, la ligue a annoncé de nouveaux changements à compter de cette saison. Plusieurs récompenses individuelles ont pris le nom de joueurs ayant fait l’histoire de la NBA.

Pour fêter ses 75 ans, la NBA avait décidé d’apporter quelques innovations. Depuis la saison passée, les MVP des Finales de conférence sont désormais récompensées. Le Larry Bird Easter Conference Finals MVP et le Magic Johnson Western Conference Finals MVP ont vu le jour, en hommage aux deux joueurs qui ont marqué respectivement marqué l’histoire des Boston Celtics et des Los Angeles Lakers dans les années 80. Toujours dans la même optique, la NBA a annoncé de nouveaux changements concernant ses récompenses à compter de cette année.

Introducing six new trophies for the Kia Performance Award Winners, honoring NBA Legends Wilt Chamberlain, John Havlicek, Michael Jordan, George Mikan, Hakeem Olajuwon and Jerry West, designed by Victor Solomon. — NBA (@NBA) December 13, 2022

Le Michael Jordan Thophy

À commencer par le trophée du MVP de la saison régulière. Cette distinction tant convoitée récompensant le meilleur joueur de l’année est désormais appelée le Michael Jordan Thophy. Celui que beaucoup considèrent comme le GOAT a remporté cette récompense à cinq reprises dans sa carrière. Celui du meilleur défenseur de l’année, un titre décroché trois fois par Rudy Gobert (2018, 2019, 2021), portera désormais le nom d’Hakeem Olajuwon. Ce dernier avait été sacré deux fois consécutives dans cette catégorie (1993, 1994). Wilt Chamberlain est également à l’honneur, puisque le trophée du meilleur rookie de l’année a pris son nom, lui qui avait été auteur de 37 points et 27 rebonds de moyenne pour sa première saison en NBA en 1959.

Le Clutch Award voit le jour

Un autre joueur des années 50 a également vu une récompense individuelle prendre son nom : George Mikan pour le MIP. L’ancien pivot des Lakers de Minneapolis est considéré comme étant la première superstar de la NBA. Le trophée du meilleur sixième homme quant à lui prendra le nom de John Havlicek, ayant évolué aux Celtics dans les années 60-70. Enfin, une nouvelle récompense verra également le jour cette saison : le Clutch Award. Plébiscitant le joueur le plus décisif, il prend logiquement le nom de Jerry West, lui qui est surnommé Mister Clutch .

