NBA : LeBron James déjà remplacé chez les Lakers ?

Pierrick Levallet

À 37 ans, LeBron James rayonne toujours en NBA. Le King porte toujours les Lakers sur ses épaules, alors qu’il vit actuellement sa 20e saison dans la ligue. Cependant, la franchise pense déjà à l’avenir, notamment à cause de l’âge avancé de LeBron James. Et les Pourpre et Or ont peut-être déjà trouvé son successeur.

Pour sa 20e saison en NBA, LeBron James se montre toujours aussi impressionnant. Le King est encore une réelle menace sur les parquets et l’une des armes les plus tranchantes des Lakers actuellement. Mais à 37 ans, LeBron James sait qu’il ne lui reste plus vraiment beaucoup de temps à vivre au sein de la ligue. D’ailleurs, certaines rumeurs commencent à voir le jour concernant son avenir.

2024, année cruciale pour l’avenir de LeBron James

Récemment, LeBron James faisait une importante annonce pour la suite de sa carrière. « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là » expliquait la star des Lakers. Son fils est pressenti pour intégrer la NBA en 2024, puisqu’il sera en âge de rejoindre la ligue. Son père aura alors entre 39 et 40 ans. S’il n’active pas son année en option chez les Lakers, il pourrait se retrouver libre et donc signer au sein de la franchise qui accueillera Bronny. Et il pourrait rejoindre une équipe moins en vue que les Lakers. En effet, LeBron James est régulièrement annoncé vers un retour chez les Cleveland Cavaliers. L’année 2024 sera cruciale pour le King , mais aussi pour les Lakers, qui semblent déjà avoir trouvé son successeur.

Anthony Davis désigné comme son successeur chez les Lakers ?