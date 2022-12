NBA : En difficulté, Rudy Gobert lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Cet été, la carrière de Rudy Gobert a connu un grand changement. Après avoir passé ses neuf saisons en NBA au Jazz, le pivot français a découvert pour la première fois une nouvelle franchise, les Timberwolves. Un trade ambitieux pour la franchise du Minnesota, mais qui peine à porter ses fruits pour le moment. Les résultats n’étant pas au rendez-vous, Rudy Gobert fait l’objet de critiques, auxquelles il a répondu auprès du New York Times.

Quand Rudy Gobert a rejoint les Timberwolves l’été dernier, son trade a suscité énormément d’engouement. Voir le triple vainqueur du titre de meilleur défenseur de l’année (2018, 2019, 2021) rejoindre une équipe avec des joueurs comme Anthony Edwards, D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns a créé beaucoup d’attente autour de la franchise, mais également des questions, notamment concernant son association avec KAT. Force est de constater que, pour l’instant, les Wolves n’ont pas trouvé la bonne formule. Dans un entretien accordé au New York Times , Rudy Gobert s’est exprimé sur sa relation avec son nouveau coéquipier.

« Il y a toujours un processus d'ajustement »

« Je n'aime pas vraiment l'appeler un centre parce que je ne pense pas qu'il soit un centre. Je pense que c'est plutôt un ailier dans le corps d'un centre. Mais oui, ça a été un processus amusant jusqu'à présent. Évidemment, nous savions qu'il y aurait des hauts et des bas, et il y a des hauts et des bas. Mais KAT a été un excellent coéquipier. C'est un être humain formidable. Les gens aiment se concentrer sur le fait que ce sont deux big men qui jouent ensemble, mais il y a toujours un processus d'ajustement quand un joueur comme moi rejoint une autre équipe. Construire une alchimie prend du temps », a déclaré le pivot français.

« Il faut passer par la douleur pour grandir »

Alors que la NBA a repris depuis plus de deux mois, les Wolves ne sont qu’à la 11e place de la conférence Ouest, avec un bilan de 16 victoires pour 19 défaites. Des résultats décevants qui ont entraîné une vague de critiques envers de Rudy Gobert. « Ce n'est pas difficile pour moi. Je veux gagner, je suis un compétiteur, donc c'est difficile de perdre. Mais en même temps, je suis capable de comprendre la situation dans son ensemble et de comprendre qu'il faut passer par la douleur pour grandir. J'ai dit à chaque fois que les gens me demandent, il y aura de l'adversité. Et quand l'adversité frappe, évidemment tout le monde aura quelque chose à dire. Les gens auront toujours des opinions », a-t-il ajouté.

« Beaucoup de gens célèbrent mes échecs »