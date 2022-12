Doncic, Jordan… Les plus grandes performances de l’histoire en NBA

Hugo Chirossel

Dans la nuit de mardi à mercredi, Luka Doncic a été auteur d’une des plus grandes prouesses de l’histoire de la NBA. En plus de mener les Dallas Mavericks à la victoire face aux New York Knicks (126-121 a.p.), le Slovène a signé un triple-double à 60 points, 21 rebonds et 10 passes. L’occasion de revenir sur les performances qui sont restées dans les annales de l’ère moderne de la NBA.

« Je suis épuisé. J’ai besoin d’une bière pour m’en remettre . » Voilà la réaction de Luka Doncic après avoir réalisé une des plus grandes performances de l’histoire de la NBA. Dans la nuit de mardi à mercredi, le Slovène âgé de 23 ans est devenu le premier joueur à réaliser un triple-double en 60-20-10. En effet, le joueur des Dallas Mavericks a été auteur de 60 points, 21 rebonds et 10 passes, lors de la victoire de son équipe face aux New York Knicks (126-121 a.p.). En plus de cette ligne de statistique phénoménale, c’est également Luka Doncic qui a inscrit le panier des Mavs dans les dernières secondes du temps réglementaire, envoyant les deux équipes en prolongation.

We are in the presence of greatness 🪄@ModeloUSA | #ModeloMilestone pic.twitter.com/q6vN5uZwkP — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 28, 2022

Les 81 points de Kobe Bryant

Une performance qui intervient 52 ans après le fameux match de Wilt Chamberlain, à l’issue duquel il avait terminé avec 53 points, 32 rebonds et 14 passes, lui qui avait déjà mis 100 points à l'occasion d'un match. Dans l’ère moderne de la NBA, on peut aussi citer Michael Jordan face à Cleveland en 1990. MJ avait inscrit 69 points, à 23/37 aux tirs, accompagnés de 18 rebonds et 6 passes, afin de mener les Bulls à la victoire contre les Cavaliers. Cette même année, Karl Malone avait été auteur de 61 points et 18 rebonds contre les Bucks. 16 ans plus tard, Kobe Bryant inscrivait 81 points face aux Raptors, le tout à 28/46 aux tirs.

Russell Westbrook et son double triple-double