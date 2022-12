NBA : Terrible révélation sur la situation de Rudy Gobert

Hugo Chirossel

Après neuf saisons passées au Jazz d’Utah, Rudy Gobert a été tradé aux Timberwolves l’été dernier. Un transfert ambitieux, mais qui a du mal à porter ses fruits pour le moment. La franchise du Minnesota ne parvient pas à trouver la bonne alchimie depuis le début de la saison. Des difficultés qui font qu’à l’heure actuelle, le pivot français n’a pas la confiance de ses coéquipiers.

Le trade de Rudy Gobert au mois de juillet dernier avait suscité énormément d’engouement. Le pivot français, élu à trois reprises meilleur défenseur de l’année (2018, 2019, 2021), a quitté l’équipe qui l’avait drafté, le Jazz d’Utah, pour prendre la direction du Minnesota. Là-bas, il joue aux côtés de Karl-Anthony Towns dans la raquette des Wolves. Une association de deux très grands intérieurs qui a de quoi interroger dans la NBA moderne, où de nombreuses équipes sont adeptes du small ball. Pour preuve, les Timberwolves ne parviennent pas à trouver leurs automatismes depuis le début de la saison. Ils sont actuellement 11e de la conférence Ouest, avec un bilan de 16 victoires pour 18 défaites.

Doncic, Jordan… Les plus grandes performances de l’histoire en NBA https://t.co/glZtCOLZlZ pic.twitter.com/Phx8taBUof — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

Les Wolves n’ont pas confiance en Gobert

Des résultats forcément décevants pour une équipe que l’on attendait tout en haut du classement. Rudy Gobert quant à lui a parfois montré des difficultés dans son jeu offensif, en ratant quelques paniers faciles. Dans le même temps, il n’a pas toujours été aussi impérial défensivement qu’à l’accoutumée. Tout cela fait qu’à l’heure actuelle, ses coéquipiers réfléchissent à deux fois avant de lui confier le ballon. D’après les informations de Jon Krawczynski, journaliste pour The Athletic , les joueurs des Wolves n’ont pas confiance en Rudy Gobert.

Gobert ciblé par ses coéquipiers