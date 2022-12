NBA : Dans le dur, Gobert et Fournier vivent un enfer cette saison

Hugo Chirossel

Si leurs situations respectives sont différentes, Evan Fournier et Rudy Gobert sont en difficulté cette saison. Le premier nommé est totalement sorti des plans de son entraîneur et est cantonné au banc de touche. Le second quant à lui semble avoir du mal à trouver sa place dans sa nouvelle équipe, après avoir été tradé aux Timberwolves l’été dernier.

« Je reste professionnel, je fais ce que j’ai à faire, et j’essaie de me tenir prêt, et voilà. On reste patient . » Dans un entretien accordé à Basket USA au mois de novembre dernier, Evan Fournier s’était confié sur sa situation aux Knicks. Titulaire indiscutable la saison passée, le Français âgé de 30 ans s’était même offert le record de franchise du nombre de trois inscrits sur une saison. Alors qu’il pensait continuer sur sa lancée cette année, en essayant d’être plus efficace défensivement, Evan Fournier a fait les frais du mauvais début de saison de son équipe.

NBA : En difficulté, Rudy Gobert lâche ses vérités https://t.co/50Ia0ZzVbJ pic.twitter.com/9savgxl3D8 — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Fournier est dans une impasse aux Knicks

Tom Thibodeau a revu ses plans, et l’arrière français n’entre pas dedans. Depuis le 13 novembre, Evan Fournier n’avait plus joué une seule minute, jusqu'à la rencontre face aux Spurs dans la nuit de jeudi à vendredi. S’il est bien présent chaque soir sur le banc, son entraîneur ne l’utilise plus. Une situation difficile qui laisse penser que son avenir à New York est bouché. La solution pourrait passer par un trade, mais là encore, c’est compliqué. Le salaire d’Evan Fournier, qui touche environ 17M€ par saison, est un problème pour les autres franchises. Dernièrement, ses services ont été proposés aux Lakers, comme l’indiquait Michael Scotto, mais pour l’instant, Evan Fournier est toujours bloqué à New York.

Gobert a du mal à digérer son trade

Rudy Gobert quant à lui joue, c’est déjà ça. Mais ses performances ne satisfont pas les Wolves, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance du Jazz. Alors qu’il vit sa dixième saison dans la ligue, le pivot français avait jusque-là toujours évolué au sein de la même équipe. À Minnesota, son association avec Karl-Anthony Towns dans la raquette a suscité de l’engouement au moment de son arrivée, mais également des interrogations. Est-il possible dans la NBA moderne de jouer avec deux grands intérieurs titulaires ? De jouer oui, mais pour gagner des matchs, cela est plus compliqué jusqu’à maintenant pour les Wolves. Ils sont actuellement 11e de la conférence Ouest, avec un bilan de 16 victoires pour 18 défaites. Un total trop peu élevé pour une équipe que l’on attendait tout en haut du classement. D’autant plus que, pour l’instant, Rudy Gobert ne fait pas l’unanimité au sein du vestiaire des Timberwolves. D’après les informations de Jon Krawczynski, journaliste pour The Athletic , ses coéquipiers n’ont pas confiance en lui.

Interpellé par ses coéquipiers