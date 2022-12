NBA : La sortie fracassante de LeBron James

Thibault Morlain

A 37 ans, LeBron James affiche toujours un niveau exceptionnel. Mais à côté de cela, les Lakers galèrent depuis le début de la saison. La franchise de Los Angeles est à la peine, enchainant les mauvais résultats. Une situation qui ne plait clairement pas à LeBron James, qui l'a alors clairement fait savoir.

Depuis le titre de champion en 2020, les Lakers coulent et n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Malgré LeBron James, Anthony Davis ou Russell Westbrook, la franchise de Los Angeles enchaine les déceptions. Avec un bilan de 14 victoires pour 21 défaites jusqu'à présent, les Lakers sont à la 13ème place, sur 15, de la Conférence Ouest. Pourtant, LeBron James fait tout pour empêcher le naufrage de son équipe, mais voilà que les performances XXL du King ne suffisent pas. Et ça, le joueur de 37 ans commence à en avoir assez...

Luka Doncic entre dans l’histoire, la NBA s’enflamme https://t.co/6Masmqpbll pic.twitter.com/UZmmztlWk8 — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

« Je n'ai pas envie de finir ma carrière en jouant à ce niveau »

Alors que les défaites s'accumulent pour les Lakers, LeBron James n'en peut plus. Rapporté par Basket Session , le King a alors lâché une énorme annonce, expliquant : « Je suis un gagnant. Je veux gagner. Jouer au basket à ce niveau, juste pour jouer au basket, ce n'est tout simplement plus dans mon ADN. Je n'ai pas envie de finir ma carrière en jouant à ce niveau du point de vue collectif. Je veux être toujours en mesure de me battre pour gagner le titre. Je sais ce que je peux apporter à n'importe quelle équipe qui dispose des bons éléments ».

Quel avenir pour LeBron James ?

Forcément, après de tels propos se pose la question de l'avenir de LeBron James. Aujourd'hui chez les Lakers, le King pourrait donc aller voir ailleurs prochainement, lui qui est actuellement sous contrat jusqu'en 2025 alors que la dernière année est en option. Pour rappel, LeBron James avait également fait part de son désir de jouer avec son fils, Bronny, en NBA, peu importe sa franchise. A voir donc si le joueur de 37 ans pourrait prochainement quitter Los Angeles et les Lakers...