NBA : Chamberlain, Bryant… Les seuls joueurs de l’histoire à avoir dépassé les 70 points

Dans la nuit de lundi à mardi, Donovan Mitchell est entré dans l’histoire de la NBA. L’arrière des Cleveland Cavaliers a inscrit 71 points face aux Chicago Bulls, devenant ainsi le septième joueur à atteindre cette marque dans la ligue, le dernier en date étant Devin Booker face aux Boston Celtics.

Une performance qui restera dans les annales. Dans la nuit de lundi à mardi, Donovan Mitchell a mené les Cavaliers à la victoire, dans une rencontre mal embarquée pour son équipe. Cleveland s’est imposé en prolongation face aux Chicago Bulls (145-134) et l’arrière âgé de 26 ans a été auteur de 71 points, accompagnés de 8 rebonds et 11 passes. Un exploit qui restera dans l’histoire de la NBA. Avant Donovan Mitchell, ils n’étaient jusque-là que six à avoir inscrit au moins 70 points en une seule rencontre.

Wilt Chamberlain, 100 points face aux Knicks

Une marque presque inatteignable. Le 2 mars 1962, Wilt Chamberlain avait été auteur de 100 points avec les Philadelphia Warriors face aux New York Knicks (169-147). À la pause, il totalisait déjà 59 unités, avant d’en ajouter 41 supplémentaires en seconde période. Une performance qui restera à jamais dans l’histoire et qui risque de ne jamais être égalée. Elle avait été immortalisée par une célèbre photo où l’on voit Wilt Chamberlain tenir une feuille avec écrit en chiffres « 100 ».

Kobe Bryant, 81 points contre les Raptors

Après le départ de Shaquille O’Neal en 2004, Kobe Bryant a pris les rênes des Lakers. Quelques semaines seulement après avoir inscrit 62 points en trois quarts-temps contre Dallas, le Black Mamba en avait mis 81 face aux Raptors (122-104), le 22 janvier 2006. Alors qu’il avait marqué 26 points à la mi-temps, Kobe Bryant a sorti un second acte historique. Les Lakers avaient 18 longueurs de retard au Staples Center, il avait alors ajouté 55 points à son compteur, pour un total de 81, la deuxième plus grosse performance après Wilt Chamberlain.

David Thompson, 73 points face aux Pistons

Alors qu’il était à la lutte avec George Gervin pour être le meilleur scoreur, David Thompson avait décidé d’inscrire 73 points face aux Pistons, le 9 avril 1978, pour la dernière rencontre de la saison régulière. Après en avoir mis 53 avant la pause, le joueur des Nuggets en avait ajouté 20 de plus en deuxième mi-temps. Une performance qui n’avait pas empêché son équipe de s’incliner (137-139), tandis qu’il avait également été battu dans la course au titre de meilleur marqueur de la saison.

Elgin Baylor, 71 points contre les Knicks

Avant Wilt Chamberlain, c’est Elgin Baylor qui détenait le record du plus grand total de points inscrits en une rencontre. Face aux Knicks le 15 novembre 1960 (123-108), l’ailier des Lakers avait été auteur de 71 unités au Madison Square Garden, auxquelles il avait également ajouté 25 rebonds. Il était ainsi devenu le premier joueur de l’histoire à dépasser la barre des 70 points.

David Robinson, 71 points face aux Clippers

Comme David Thompson, David Robinson était également à la lutte pour être le meilleur scoreur de la saison en 1994. Le joueur des Spurs était en concurrence avec Shaquille O’Neal et a fini par l’emporter. Nul doute que ses 71 points inscrits face aux Clippers le 24 avril 1994 l’ont bien aidé. Constamment recherché par ses coéquipiers, il avait été auteur des 18 premiers points de son équipe lors de cette rencontre, pour finir à 71, battant ainsi son record personnel qui était jusque-là de 52 points.

Devin Booker, 71 points contre les Celtics

Enfin, le dernier en date à avoir marqué au moins 70 points dans une rencontre se nomme Devin Booker, le 24 mars 2017. Alors âgé de seulement 20 ans, l’arrière des Suns avait inscrit 51 points rien qu’en seconde mi-temps, pour finir à 71. En revanche, il n’avait pas pu empêcher la défaite de son équipe (120-130) au TD Garden.