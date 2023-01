NBA : La prochaine franchise de LeBron James déjà connue ?

Pierrick Levallet

Malgré son âge avancé, LeBron James continue d'évoluer à un niveau impressionnant en NBA. Mais à 38 ans, le King sait que son avenir devient un sujet d'interrogation chez les Lakers. S'il a prévu de vivre une saison avec son fils avant sa retraite, LeBron James pourrait également évoluer avec une autre star de la ligue en quittant la franchise californienne.

À 38 ans, LeBron James dispute sa 20e saison en NBA. Et le King est toujours aussi impressionnant. Auteur de 47 points, 10 rebonds et 9 passes décisives face aux Atlanta Hawks, l’ailier polyvalent a encore prouvé qu’il avait toujours l’étoffe de l’un des meilleurs joueurs de la ligue américaine. Mais à 38 ans, LeBron James va devoir s’interroger sur son avenir d’ici quelques temps. Et il pourrait être associé à l’une des plus grandes stars de la NBA à l’heure actuelle.

NBA : LeBron James déjà remplacé chez les Lakers ? https://t.co/f22INje2u1 pic.twitter.com/NMUBxerUgl — le10sport (@le10sport) December 31, 2022

«LeBron James est le parfait complément aux côtés de Luka Doncic»

« Je pense que LeBron James est le parfait complément aux côtés de Luka Doncic, qui possède un usage rate important, digne de James Harden. Mais il va commencer à chuter en playoffs, parce que Dallas possède une attaque avec un seul joueur au final. Et ça ne fonctionnera pas en postseason. Luka est un joueur qui a trop besoin du ballon : il a besoin de quelqu’un qui puisse créer à sa place. LeBron serait parfait à Dallas. Mais l’an prochain, il aura un an de plus, et je doute forte que Dallas donne beaucoup en retour aux Lakers... » a ainsi expliqué l’inside Colin Cowherd dans des propos rapportés par Parlons Basket .

LeBron James va devoir trancher en 2024