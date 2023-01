Mercato - PSG : Le Qatar a-t-il raison de vouloir vendre Neymar ? 

La rédaction

Poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato estival, Neymar est finalement resté au sein du club de la capitale. Mais alors que le Brésilien réalise une grosse saison sous les ordres de Christophe Galtier, un départ serait toujours d’actualité pour Neymar selon les différents échos. Est-ce alors un bon choix de se séparer du numéro 10 du PSG ?

15 buts, 13 passes décisives… Depuis le début de la saison, Neymar est en feu avec le PSG. Sous les ordres de Christophe Galtier, le Brésilien est dans une forme exceptionnelle, mais cela aurait pu se passer différemment. En effet, à l’été, le PSG souhaitait se séparer de Neymar. Le numéro 10 était ainsi poussé vers la sortie, mais faute de prétendants, il n’a pas fait ses valises…

Un avenir loin du PSG pour Neymar ?

C’est donc peut-être un mal pour un bien pour le PSG que Neymar soit resté. Il n’empêche qu’un départ serait toujours à l’ordre du jour pour le Brésilien. En effet, selon les informations en provenance d’Espagne, le club de la capitale souhaiterait encore se séparer de Neymar. Un prix de 100M€ serait même fixé pour celui qui est sous contrat jusqu’en 2027.

Priorité à Mbappé et Messi

Et si le PSG veut se séparer de Neymar, c’est aussi pour donner la priorité au duo Lionel Messi-Kylian Mbappé. Avec le départ du Brésilien, le club de la capitale ferait de grosses économies et sur le terrain, cela ferait alors de la place à l’Argentin et au Français, lui qui réclamerait d’ailleurs le départ de Neymar depuis quelques mois maintenant.



Alors, le Qatar a-t-il raison de vouloir vendre Neymar ?