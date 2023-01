Mercato - PSG : Le Qatar reçoit un terrible avertissement pour Sergio Ramos

Thibault Morlain

Alors que Marco Verratti a dernièrement prolongé avec le PSG, Luis Campos a d’autres prolongations à gérer au sein du club de la capitale. Cela vaut pour Marquinhos, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos. L’Espagnol est en fin de contrat et un nouveau contrat pourrait alors lui être proposé. Une idée qui ne plait clairement pas à Daniel Riolo qui a clairement interpellé le Qatar à propos du cas Ramos.

De retour au PSG, Lionel Messi pourrait rapidement imiter Marco Verratti et signer un nouveau contrat. Tout serait quasiment convenu entre les différentes parties et une officialisation pourrait tomber rapidement. Dans la foulée de Messi, d’autres prolongations sont à prévoir avec notamment Marquinhos. Et Sergio Ramos ? De retour à un bon niveau cette saison, l’Espagnol est en fin de contrat. Il y a donc une décision à prendre pour le PSG entre le conserver ou le laisser partir libre à l’issue de la saison.

Mercato : Pour Neymar, le PSG rêve d'une folie à 100M€ https://t.co/anth6G3jwH pic.twitter.com/BdVivYK8hh — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Quel avenir pour Ramos ?

Dernièrement, Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sports , assurait que le PSG n’avait pas encore clairement tranché pour l’avenir de Sergio Ramos. Prolongera ? Ne prolongera pas ? L’Espagnol aurait d’ailleurs des prétendants puisqu’Al Nassr, qui vient de recruter Cristiano Ronaldo, souhaiterait le faire venir en Arabie Saoudite.

« S'ils lui prolongent son contrat, ça veut dire que le PSG a abandonné toute idée de football »