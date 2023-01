Transferts - PSG : Neymar va encore affoler le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Déjà poussé vers la sortie par la direction du PSG lors du dernier mercato estival, le feuilleton Neymar pourrait repartir de plus belle dans les mois à venir. En effet, l’attaquant brésilien pourrait être remis sur le marché par la direction du club de la capitale, qui aurait fixé son prix de départ à 100M€.

Même si son contrat actuel avec le PSG court jusqu’en juin 2025, Neymar semble ne pas être passé loin d’un départ du Parc des Princes l’été dernier. Selon certaines révélations, Kylian Mbappé aurait fixé comme condition pour prolonger à Paris que son coéquipier brésilien, dont il était pourtant très proche pendant plusieurs années, soit vendu sur le marché des transferts. Le profil de Neymar aurait donc été proposé par le PSG à plusieurs grosses écuries étrangères, en vain. Mais le feuilleton n’est peut-être pas terminé…

Mercato - PSG : Neymar a refusé un énorme transfert https://t.co/RV7aEgAxZ4 pic.twitter.com/XiZp6CGtNc — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

Nouvelle bombe en Espagne sur Neymar

Mercredi, le quotidien catalan SPORT a fait une nouvelle révélation fracassante sur l’avenir de Neymar en expliquant tout simplement que la direction du PSG envisagerait de le remettre sur la liste des transferts à l’été 2023. La club de la capitale réclamera alors un montant avoisinant les 100M€ pour envisager de se séparer du numéro 10 brésilien à deux ans de la fin de son contrat au Parc des Princes, et ce malgré le début de saison très prometteur de Neymar (15 buts, 13 passes décisives en 21 matchs, toutes compétitions confondues).

Le PSG veut faire des économies pour Messi