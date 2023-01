De 1998 à Benzema : Pourquoi Deschamps et Zidane ne sont plus copains

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane, ce n’est pas l’amour fou. Mais qu’est-ce qui a bien pu creuser un fossé entre les deux champions du monde 1998 ? Une rivalité froide et silencieuse, qui s’est accentuée avec le temps, dont voici les principaux contours.

Coéquipiers à la Juventus Turin entre 1996 et 1999, Didier Deschamps et Zinedine Zidane ont surtout connu la gloire avec l’équipe de France en 1998. Une période dans laquelle ils ont construit ensemble les plus grands succès de leur incroyable carrière en tant que joueur. Pourtant, trente ans plus tard, les voilà « adversaires » pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Et pire encore, ils ne seraient même plus du tout « amis ». Didier ne porterait pas vraiment Zinedine dans son cœur. Et inversement… A tel point que les organisateurs d’événement, qui réunissent souvent les anciennes gloires de 1998 pour défendre des bonnes causes, prennent soin de ne jamais convier les deux hommes au même moment. Deschamps et Zidane ne sont pas les seuls duos concernés, il en existe d’autres dans la « grande famille » du football français. Mais celui-ci reste le plus « connu » des organisateurs.

Une rivalité silencieuse née en 1998

Pour comprendre la froideur de la relation Deschamps / Zidane, il faut remonter à 1998. A l’époque, Didier Deschamps est le capitaine de l’équipe de France qui réussit l’exploit de devenir, sur ses terres, championne du monde. Un sacre largement attribué à Zinedine Zidane, auteur d’un doublé en finale contre le Brésil (3-0). Pour le besogneux capitaine et leader de l’équipe de France, difficile de voir le talentueux n°10 des Bleus prendre toute la lumière et le mérite de ce succès historique. En silence, Deschamps ronge son frein. Mais le fossé se creuse, année après année.

Révélations sur la relation entre Deschamps et Zidane https://t.co/THLYB3LsgD pic.twitter.com/ZGzFHubLu3 — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Le cas Benzema

Aux commandes de l’équipe de France, Didier Deschamps doit gérer le « cas Benzema ». L’affaire Valbuena implique l’attaquant du Real Madrid et le sélectionneur des Bleus choisit de ne plus faire appel à lui tant que la justice n’a pas rendu son verdict. Un bannissement long de six ans... Une décision qui oppose clairement le duo Deschamps/Zidane, le second étant entraîneur de Karim Benzema au Real Madrid…



Autre "source" de leur division, parmi d'autres : leur agent. Didier Deschamps est conseiller par Jean-Pierre Bernès quand Zinedine Zidane confie la gestion de ses intérêts à Alain Migliacco. Deux hommes d'influence qui ont longtemps collaboré ensemble avant de se fâcher très fortement. Deux clans qui s'opposent désormais, en toile de fonds de leur poulain respectif.

Laisser la place à Zidane ? Même pas en rêve…