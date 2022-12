Mort de Pelé : Les 5 dates à retenir de son immense carrière

La rédaction

À l’âge de 82 ans, le Roi Pelé est décédé jeudi soir à la suite d’un cancer du côlon. La légende brésilienne a su marquer le football par sa très belle carrière. De ses débuts très précoces avec Santos, ou encore de son premier titre de champion du monde, à son dernier match, retour sur les cinq dates à retenir de la carrière du Roi Pelé.

7 septembre 1956 : Premier match et premier but avec Santos

Arrivé à l’âge de 15 ans à Santos, Pelé s’entraînait déjà avec le groupe professionnel, tout en continuant à jouer avec les juniors. Le 7 septembre 1956, la légende brésilienne dispute son premier match face aux Corinthias. Pour sa première rencontre amicale avec les professionnels, Pelé marque son premier but.

29 juin 1958 : Champion du Monde à 17 ans

À seulement 17 ans, le Roi Pelé participe à sa première Coupe du Monde avec le Brésil, grâce à son statut de meilleur buteur en club et de ses incroyables performances avec Santos. Il rate pour autant les premiers matchs à cause d'une blessure. Lors des quarts de finale, il marque son premier but, en demi-finale face à l’Équipe de France, Pelé inscrit un triplé et conclut sa compétition par un doublé en finale et un premier sacre. Le 29 juin 1958, la légende brésilienne devient le plus jeune joueur à remporter une Coupe du Monde.

21 juin 1970 : 100e but du Brésil en Finale de Coupe du Monde et sacré pour la troisième fois

Le 21 juin 1970, lors de la finale de la Coupe du Monde 1970, Pelé marque le 100e but du Brésil dans cette compétition d’une reprise de la tête. En plus de cette réalisation, le Roi devient champion du monde pour la troisième fois. Il est d’ailleurs le premier et le seul à réussir cette performance.

11 juin 1975 : Pelé rejoint le Cosmos de New-York

En 1974, après 18 ans passés à Santos, Pelé décide de prendre sa retraite sportive à 34 ans. Mais le 11 juin 1975, il décide de revenir sur sa décision et signe au Cosmos de New-York malgré les intérêts de plusieurs clubs européens.

1er octobre 1977 : Le Roi Pelé met définitivement fin à sa carrière

Après deux saisons passées avec les Cosmos de New-York, le Roi Pelé décide de mettre définitivement un terme à sa carrière à l’âge de 37 ans le 1er octobre 1977. Pour clore ce chapitre, la légende brésilienne décide d’organiser une rencontre entre les deux clubs auxquels il a joué : Santos et les Cosmos de New-York. Le tout devant 75 000 personnes. Il disputera la première période sous le maillot de la franchise américaine, puis la seconde avec celui de son club formateur.