Équipe de France : Le onze que pourrait aligner Deschamps à l'Euro 2024

Arnaud De Kanel

La coupe du monde au Qatar a tourné une page de l'histoire des Bleus. Certains cadres ne sont pas certains d'être encore au niveau pour l'Euro 2024, tandis que Karim Benzema a déjà pris sa retraite internationale. Ainsi, Didier Deschamps, s'il prolonge, devra innover. Voici le onze qu'il est susceptible d'aligner en 2024.

Vices champions du monde au Qatar, les Bleus ont réalisé un nouvel exploit, prouvant ainsi qu'ils sont capables de se remobiliser malgré toutes les tourmentes. A l'Euro 2024, Didier Deschamps pourrait faire sans certains des habitués de la sélection. Un onze rafraichissant pourrait alors être aligné.

Des confirmations en défense

Raphaël Varane a réalisé une belle Coupe du monde mais ses coéquipiers ont fait forte impression. De plus, le défenseur de Manchester United est souvent sujet à des blessures. Ainsi, Didier Deschamps pourra compter sur Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano, impressionnants au Qatar. William Saliba, Wesley Fofana mais également Presnel Kimpembe seront certainement dans la discussion.



Dans les cages, Hugo Lloris n'a pas clarifié son futur en bleu, lui qui est devenu le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection tricolore. Mais derrière, Mike Maignan se tient prêt pour assurer la relève. De plus, le gardien de l'AC Milan est un spécialiste des tirs aux buts, l'exercice qui a fait défaut aux Bleus en 2021 et en 2022.



Sur les côtés, Théo Hernandez est devenu indéboulonnable. A droite, c'est beaucoup plus compliqué. Benjamin Pavard a été décevant sur le terrain et en dehors. Jules Koundé a assuré l'essentiel mais il serait préférable de le voir dans l'axe. Alors, Didier Deschamps pourrait faire appel à Pierre Kalulu. Le jeune milanais est le candidat le plus sérieux à ce poste, avec Mohamed Simakan de Leipzig.

Des certitudes au milieu et en attaque

Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni est devenu le patron des Bleus au Qatar. Or, si Paul Pogba et N'Golo Kanté font leur retour, il devrait goûter au banc de touche. De son côté, Antoine Griezmann s'est révélé et il pourrait être reconduit en 2024. Adrien Rabiot a également fait bonne impression mais son statut est bien différent de ceux de Kanté et Pogba.



Enfin en attaque, Karim Benzema a acté la fin de sa carrière internationale. A gauche, Kylian Mbappé est indiscutable. Dans l'axe, Olivier Giroud a répondu présent mais on ne sait pas encore s'il sera de l'aventure en 2024. Christopher Nkunku se tient prêt, Marcus Thuram et Randal Kolo-Muani également. Sur le côté droit, Ousmane Dembélé a déçu mais il n'a pas trop de concurrence hormis Kingsley Coman. Le Barcelonais devra se méfier de Kolo-Muani, très convaincant à droite sur les matchs cruciaux des Bleus . Voici le onze hypothétique, car en deux ans tout peut changer, des Bleus à l'Euro 2024.

Le onze probable

G : Mike Maignan (AC Milan)

DG : Théo Hernandez (AC Milan)

DC : Dayot Upamecano (FC Bayern)

DC : Ibrahima Konaté (Liverpool)

DD : Pierre Kalulu (AC Milan)

MDC : N'Golo Kanté (Chelsea)

MCD : Paul Pogba (Juventus)

MCG : Antoine Griezmann (Atlético)

AG : Kylian Mbappé (PSG)

BU : Christopher Nkunku (Leipzig)

AD : Ousmane Dembélé (Barcelone)