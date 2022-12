Équipe de France : Pelé est parti, Deschamps lui rend un hommage poignant

La rédaction

Le monde du football est en deuil. Alors qu’il souffrait d’un cancer du côlon, Pelé est décédé jeudi soir à l’âge de 82. Une terrible nouvelle qui attriste les fans du ballon rond, mais aussi les joueurs et entraîneurs. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a tenu à lui rendre un bel hommage.

Décédé ce jeudi soir à l’âge de 82 ans, Pelé était considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire du football. La légende brésilienne était hospitalisée depuis fin novembre pour un cancer du côlon. Une nouvelle qui a fait réagir le monde du football, dont Didier Deschamps qui a souhaité lui rendre hommage.

Mbappé, Ronaldo, Messi… Le monde du football rend hommage au Roi Pelé https://t.co/KkGOBlisyF pic.twitter.com/n1EYl14jEA — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

« Qui n'a pas rêvé, enfant, d'être Pelé ' »

Dans un message relayé par l’ ÉQUIPE , Didier Deschamps a souhaité rendre au Roi Pelé. Le sélectionneur des Bleus considère que le football a perdu l’une de ses plus belles légende, si ce n’est la plus belle. « Avec la disparition de Pelé, le football perd l'une de ses plus belles légendes, si ce n'est la plus belle. Comme toutes les légendes, le Roi semblait immortel. Il a fait rêver et continuait à faire des générations et des générations d'amateurs de notre sport. Qui n'a pas rêvé, enfant, d'être Pelé ' »

« Pelé, c'était l'alliance de la beauté et de l’efficacité »