Ils vont remplacer Benzema

Arnaud De Kanel

Au lendemain de la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, Karim Benzema annonçait sa retraite internationale. Ainsi, l'équipe de France perd un buteur de classe mondiale qui sera difficile à remplacer. Malgré tout, le vivier français est fourni et plusieurs profils se détachent pour lui succéder.

Privé de Mondial à cause d'une blessure, Karim Benzema a pris une décision radicale : mettre fin à sa carrière internationale. L'attaquant du Real Madrid, revenu un an plus tôt en sélection, ne revêtira donc plus le maillot tricolore et Didier Deschamps devra lui trouver un remplaçant. Olivier Giroud est encore là, mais pas pour longtemps. Kylian Mbappé peut joueur un peu partout devant mais il reste plus intéressant sur un côté. Alors, il faudra innover pour le sélectionneur, mais les options ne manquent pas.

Des attaquants déjà sélectionnés

Celui qui part avec un temps d'avance est Christopher Nkunku (25 ans). Avant sa blessure, il était la seconde option de Deschamps en pointe, devant Giroud. Il empile les buts depuis deux saisons en Bundesliga avec Leipzig et a déjà réalisé d'énormes performances au plus haut niveau. Sa carrière va prendre un autre tournant dans les mois à venir, lui qui va signer à Chelsea. Le futur, c'est lui.



Sa blessure a fait des heureux. En effet, Marcus Thuram (25 ans) et Randal Kolo-Muani (24 ans) en ont profité pour crever l'écran au Qatar malgré leur statut de remplaçant. Les deux attaquants sont capables de remiser comme le fait Giroud et ils montrent de belles choses en club. De plus, ils sont déjà dans les plans du sélectionneur.

Ils attendent patiemment...