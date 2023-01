Il débarque au Portugal et met en garde Cristiano Ronaldo

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une Coupe du monde difficile avec le Portugal, Cristiano Ronaldo a vu de loin le changement de sélectionneur. Roberto Martinez, qui vient de quitter la Belgique, a pris la place de Fernando Santos. Pour sa première conférence de presse, le technicien espagnol a fait le point sur l’avenir en sélection de Cristiano Ronaldo.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo vient de jouer sa 5ème Coupe du monde. S’il avait bien démarré son Mondial en marquant dès le premier match contre le Ghana, Ronaldo a ensuite fait les frais de l’explosion de Gonçalo Ramos. En pleine compétition, Fernando Santos a décidé de mettre l’ex-attaquant de Manchester United sur le banc, une décision qui a d’abord fait parler mais s’est ensuite avérée judicieuse puisque Ramos, son remplaçant, a inscrit un triplé pour sa première titularisation. Néanmoins, en quart de finale, ni Cristiano Ronaldo ni Gonçalo Ramos n’ont su faire la différence face au Maroc.

Avenir indécis pour Cristiano Ronaldo

Une élimination précoce qui a poussé Fernando Santos a quitté son poste. Roberto Martinez l’a remplacé, lui qui sort d’une Coupe du monde difficile avec la Belgique, éliminée dès les poules. A peine arrivé, le sélectionneur espagnol a donné une conférence de presse dans laquelle il a été interrogé sur le cas Cristiano Ronaldo. Alors qu’il vient de s’engager avec Al-Nassr en Arabie Saoudite, le quintuple Ballon d’Or sait qu’il n’est plus intouchable. Roberto Martinez a fait le point sur cette situation épineuse.

Le départ de Deschamps est réclamé, le gouvernement tranche https://t.co/ZSRCBAjY5e pic.twitter.com/jywwYbgNWo — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

« Il évolue en équipe nationale depuis 19 ans et mérite le respect »