Officiel : Après son fiasco au Qatar, il rejoint Cristiano Ronaldo

Après le fiasco de la Belgique à la Coupe du Monde, Roberto Martinez a été remercié par les Diables Rouges. Malgré tout, le technicien espagnol a déjà retrouvé un banc de touche. En effet, la fédération portugaise de football vient d'annoncer la signature de Roberto Martinez en tant que sélectionneur.

Lors de la Coupe du Monde, Roberto Martinez n'a pas du tout rempli son objectif. En effet, les Diables Rouges sont sortis avant la phase à éliminations directes au Qatar, et ce, à la surprise générale. La Belgique étant devancée par le Maroc et la Croatie dans le groupe F.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeiraA new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9