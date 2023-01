Affaire Zidane : La Ligue 1 monte au créneau et recadre Le Graët

La rédaction

Le dérapage hier sur RMC du président de la FFF a fait du bruit dans la planète football. En tenant des propos très limites à l’encontre de Zinedine Zidane, Le Graët a provoqué une vague de réactions à son encontre, notamment en Ligue 1.

« Je n’en ai rien à secouer ». V oilà ce que déclarait le président de la FFF lorsqu’il était interrogé sur la possible nomination de Zinédine Zidane à la tête de la sélection brésilienne. Ces propos n’ont pas été appréciés, que ce soit par des joueurs comme Kylian Mbappé, ou encore des entraîneurs comme Laurent Blanc (OL), ou encore Franck Haise (RC Lens).

Ce champion du monde 98 n’accepte pas de tels propos

Actuel entraîneur de l’OL, Laurent Blanc était présent en conférence de presse ce lundi 9 janvier, et a pu réagir à cette récente polémique. L’ancien coéquipier de Zidane en Équipe de France n’a pas mâché ses mots : « On est tous unanimes pour dire que ce sont des propos maladroits, pour ne pas dire autre chose. J’ai aussi vu qu’il s’était excusé. C'est très facile de s'excuser, je le dis toujours aux jeunes joueurs, ça dure deux secondes. Mais quand vous tenez des propos, les propos restent. Plus rien ne me choque maintenant » .

Attaqué par Le Graët, Zidane sait comment réagir https://t.co/MDjairIcn3 pic.twitter.com/v1ruOiDvij — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Un autre entraîneur de Ligue 1 dénonce cette attitude