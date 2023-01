Remplacer Le Graët à la FFF ? Une légende a déjà vendu la mèche

La rédaction

En pleine tourmente, Noël Le Graët fait face à une fronde collective. Attaqué de toutes parts, tantôt par ses joueurs, tantôt par le gouvernement, le mandat du Guingampais, qui court jusqu’en 2024, est devenu en quelques heures extrêmement fragile. Le président de la Fédération Française de Football subit les retombées de ses propos sur Zinédine Zidane et on évoque déjà sa succession à la tête de la FFF.

Le patron de la Fédération française de football avait déclenché une vague d’indignation suite à ses déclarations sur Zidane, affirmant qu’il n’en avait « rien à secouer » si ce dernier devenait sélectionneur du Brésil.

Platini aux commandes ?

Pour l’heure, impossible de dire si Noël Le Graët finira son mandat à la tête de la FFF. Si jamais il était contraint de laisser la présidence, qui pourrait le remplacer ? Dans l’émission ' Rothen s’enflamme ' sur RMC diffusée en mars 2022, la question avait été posée à Michel Platini. La légende du football français s’était montrée un peu vague, quoique intéressée : « C'est compliqué, il faut aller aux élections, il faut travailler, voir les gens, avoir un programme... J'ai déjà été vice-président de la FFF et président de l'UEFA donc je connais tout ça. Si on vient me chercher il faut réfléchir. J'ai du recul sur toutes ces choses, on verra comment ça se passe. »

Dans l’affaire Zidane, le gouvernement français cartonne encore Le Graët https://t.co/R7ULPYiS9l pic.twitter.com/r3MbQXxEa3 — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Un dirigeant controversé