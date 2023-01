En allumant la mèche pour Le Graët, Mbappé a mis le feu aux réseaux

La rédaction

Twitter était déchaîné hier soir. Invité par RMC pour l’émission « Bartoli Time », le président de Fédération Française de Football Noël Le Graët a tenu des propos envers ZZ qui ont choqué le monde du football. Un discours qui a aussi fait réagir, Kylian Mbappé étant le premier à défendre Zidane.

« Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… » 16 mots ont suffi pour enflammer le réseau social Twitter . Un tweet de Kylian Mbappé en réaction aux propos de Noël Le Graët sur Zidane, disant qu’il « n’en avait rien à secouer » si ce dernier partait au Brésil pour devenir sélectionneur.

Un tweet vu par plusieurs dizaines de millions de personnes

Preuve du poids médiatique qu’a Kylian Mbappé sur Twitter , ce tweet a été lu par 74 millions de personnes, 18h après sa publication. Tweet qui aura également été « liké » par plus de 920 000 personnes, et retweeté presque 200 000 fois. Sous son post, beaucoup de personnalités, sportives ou non, félicitent le natif de Bondy pour sa prise de parole.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Pas son meilleur score