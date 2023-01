Le Graët attaque Zidane, le gouvernement français s'en mêle

La rédaction

Les déclarations de Noël Le Graët à l'encontre de Zinedine Zidane font déjà couler beaucoup d'encre. Le président de la FFF a été très virulent au sujet de l'ancien entraîneur du Real Madrid concernant une possible nomination au poste de sélectionneur de l'Equipe de France. Ses propos ont été jugés irrespectueux et la ministre des Sports réclame des excuses du patron de la 3F.

Après Kylian Mbappé, Amélie Oudéa-Castéra s'indigne également des propos tenus par Noël Le Graët sur Zinedine Zidane. La ministre des Sports a exprimé son indignation sur son compte Twitter et réclame des excuses.

«Un manque de respect honteux»

Ce dimanche soir, Noël le Graët a livré une interview choc sur les ondes de RMC où il a notamment tenu des propos déplacés à l'encontre de Zinedine Zidane. Des déclarations qui provoquent l'indignation de la ministre des Sports : « Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp », a balancé Amélie Oudéa-Castéra sur Twitter .

Manque de respect, punchline… Zidane au cœur d’une violente polémique https://t.co/rOgPWqS3vq pic.twitter.com/6UmpJ1T9zo — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

«Zidane au Brésil ? J'en ai rien à secouer»