Manque de respect, punchline… Zidane au cœur d’une violente polémique

Ce dimanche soir, Noël Le Graët a livré une interview choc sur les ondes de RMC. Le président de la FFF aborde notamment la prolongation de Didier Deschamps au poste de sélectionneur jusqu'en juin 2026, et il dézingue au passage les rumeurs d'une possible nomination de Zinedine Zidane. Le patron de la 3F a semblé très agacé par ces dernières et a remis les choses au clair.

Ce samedi, la FFF a officialisé la prolongation de Didier Deschamps au poste de sélectionneur jusqu'en juin 2026. La fin d'un feuilleton où le nom de Zinedine Zidane était régulièrement avancé pour prendre la succession du champion du monde 2018.

Noël Le Graët encense encore Didier Deschamps

Présent ce dimanche soir sur l'émission Bartoli Time de RMC , Noël Le Graët s'est largement confié sur la prolongation de Didier Deschamps, et est revenu sur les rumeurs évoquant Zinédine Zidane : « Passer à autre chose? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, je sais très bien que Zidane était toujours sous le coude, il ne faut pas se raconter d'histoire. Il avait beaucoup de partisans, certains attendaient le départ de Deschamps pour se précipiter. Mais qui peut faire des reproches sérieux à Deschamps? Personne », a-t-il d'abord expliqué avant d'ajouter : « On peut toujours rater un match mais cela fait 10 ans que je suis avec lui, il n'y a pas eu beaucoup de ratés. Vous savez, ça fait du buzz ».

«Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut !»

Si la relation entre Noël Le Graët et Didier Deschamps est au beau fixe, le patron de la 3F ne semble jamais avoir envisagé Zinedine Zidane pour succéder à Deschamps, et il l'a fait savoir de manière virulente : « Zidane au Brésil? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien », a-t-il confié dans un premier temps avant de sembler complètement détaché de l'avenir de Zizou : « Très franchement, je ne suis jamais sorti par ceux qui condamnent à l'avance. Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne ».

«Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone»