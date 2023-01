Équipe de France : Grand absent du mondial, Clauss brise la glace avec Deschamps

La rédaction

Non sélectionné pour le dernier mondial au Qatar, le latéral droit de l’OM Jonathan Clauss (30 ans) a fait parti de ces nombreux déçus de ne pas pouvoir faire parti du groupe bleu. Pourtant, le principal intéressé n’en veut pas à son sélectionneur.

Face à une pénurie en termes de choix au poste de latéral droit en Équipe de France, Didier Deschamps avait tout de même décidé de ne pas faire appel à Jonathan Clauss pour le mondial. Ce dernier, pas rancunier, est revenu lors de son passage au Canal Football Club , sur cette décision.

Clauss n’en veut pas à Deschamps

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de l’OM n’a pas oublié la confiance que lui a accordé Deschamps à ses débuts : « Est-ce que j’en ai voulu à Didier Deschamps ? Comment lui en vouloir alors que c’est lui qui m’a fait toucher l’Équipe de France du doigt alors qu’il y a dix ans, j’étais au fond du gouffre, il y a même trois ans, dans ma vie je veux dire. Non c’est impossible » .

Le joueur est lucide sur sa situation