Mercato : Le RC Lens frappe un premier coup, Haise lâche ses vérités

Le mercato hivernal n'a pas encore ouvert ses portes, mais le RC Lens a accueilli un renfort ces derniers jours. Comme annoncé par le10Sport.com, Julien Le Cardinal a rejoint le club nordiste en tant que joker. Une opération estimée à 2,6M€. Entraîneur des Sang et Or, Franck Haise est revenu sur cette opération et sur les qualités de sa nouvelle recrue.

Le RC Lens avait la possibilité de recruter un joker médical après la blessure de Jimmy Cabot. Et le club nordiste n'a pas laissé passer l'occasion. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, les dirigeants lensois ont arrêté leur choix sur Julien Le Cardinal. Passé par Bastia ou encore le Paris FC, l'arrière droit de 25 ans s'est engagé avec le RC Lens jusqu'en 2025. Pour mettre la main sur Julien Le Cardinal, il aura fallu dépenser 2,6M€. Entraîneur de la formation, Franck Haise est revenu sur ce transfert au micro du Lensois.com.

« On a continué à le suivre »

L'entraîneur du RC Lens a admis qu'il suivait Le Cardinal depuis plusieurs mois. « Je l’avais connu avec la réserve sur la dernière saison car il avait signé de Saint-Brieuc à Bastia. Tous les joueurs bretons, je les connais et on avait joué contre Bastia. Il était intéressant. En Ligue 2, c’était très bien aussi. Il a quitté Bastia pour le Paris FC l’été dernier, de notre côté on avait fait d’autres choix mais on a continué à le suivre » a déclaré Franck Haise.

