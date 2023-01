Al-Nassr peut remercier la famille royale pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

N'étant plus satisfait de sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo a fini par craquer. L'attaquant de 37 ans a fini par rompre son contrat avec les Red Devils et s'est engagé à Al-Nassr quelques jours plus tard. La famille royale d'Arabie Saoudite y serait d'ailleurs pour beaucoup dans l'arrivée du Portugais au sein du club saoudien.

À Manchester United, Cristiano Ronaldo n’en pouvait plus. Le Portugais a alors choisi le bon timing pour tout déballer sur son club. L’attaquant de 37 ans a attendu la Coupe du monde pour tout lâcher sur les Red Devils . Résultat, le pensionnaire de Premier League a résilié le contrat de Cristiano Ronaldo en plein Mondial. Le quintuple Ballon d’Or a alors attendu avant de trancher pour son avenir, mais il a fini par se décider à signer à Al-Nassr en Arabie Saoudite. Là-bas, Cristiano Ronaldo s’est vu offrir le plus gros contrat de l’histoire du football puisqu’il percevra 200M€ de salaire en deux ans et demi. Et pour ce transfert, Al-Nassr peut remercier la famille royale d’Arabie Saoudite.

Cristiano Ronaldo attiré pour mettre Al-Nassr «sous les projecteurs»

« Mohamed ben Salmane et (ses frères) Naif, Turki et Rakan, les enfants du roi Salmane, sont tous membres honoraires d'Al-Nassr, depuis l'époque d'avant que leur père ne devienne prince héritier. Ils voulaient donner la suprématie à leur club et le mettre sous les projecteurs. Le meilleur moyen était d'amener le meilleur joueur au monde » a ainsi confié une source à L’Equipe .

«Al-Nassr n’a pas les moyens pour un tel contrat»