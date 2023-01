Cristiano Ronaldo a vidé son sac pour son transfert, une vérité surgit

Thomas Bourseau

Après avoir effectué toute sa carrière en Europe, Cristiano Ronaldo aurait pu la poursuivre sur le continent à en croire ses dires. Cependant, Al-Nassr a raflé la mise alors que les Corinthians ont tenté leur chance.

Cristiano Ronaldo a semble-t-il multiplié les désillusions sur le marché des transferts pendant l’année 2022 que ce soit lors du mercato estival ou à l’approche du mercato hivernal de 2023, moment où son contrat avait été rompu du côté de Manchester United. Cependant, Cristiano Ronaldo a eu l’occasion de poursuivre sa carrière en Europe selon ses propres dires lors de sa conférence de presse en tant que nouveau joueur d’Al-Nassr cette semaine. « Je suis tellement fier de prendre cette grande décision dans ma vie et dans ma carrière. Mon travail en Europe est terminé. J'ai joué pour tous les clubs les plus importants. J'ai eu de nombreuses opportunités en Europe. De nombreux clubs au Brésil, en Australie, aux États-Unis et même au Portugal ».

«La proposition de l'Arabie Saoudite était 20 fois plus élevée»

En Europe et aux quatre coins du monde jusqu’au… Brésil ? Ce fut le cas à en croire le président des Corinthians, Duilio Monteiro Alves, qui s’est livré pour Donos da Bola de Bandeirantes au sujet du feuilleton Cristiano Ronaldo. Le dirigeant du club brésilien a avoué avoir tenté un coup pour la recrue d’Al-Nassr, mais que son offre n’a jamais tutoyé les sommets financiers proposés par le club saoudien à celui qui est surnommé CR7 . « Nous avons fait une offre à Cristiano Ronaldo. Un salaire égal à ce qu'il gagnait à United, un contrat de deux ans avec l'aide de sponsors. Je sais qu'il avait aussi des propositions de l'Europe. Mais la proposition de l'Arabie Saoudite était 20 fois plus élevée ».

«J'ai fait la proposition et j'ai même espéré qu'il ne l'accepte pas (rires)»