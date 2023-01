OM : Un transfert bidon

Arnaud De Kanel

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo était sur le départ. Très vite, des supporters de l'OM ont lancé le #RonaldOM pour inciter les dirigeants à recruter la star portugaise. Dernièrement, c'est Basile Boli qui avait confirmé des contacts entre les deux parties. Mais d'après nos informations, les dires de l'ancien défenseur de l'OM sont faux.

Avant qu'Al-Nassr vienne le sortir de son calvaire, Cristiano Ronaldo a été associé à l'OM. La toile s'était enflammée et des milliers de tweets incitaient Pablo Longoria à entreprendre des discussions avec Manchester United pour recruter le quintuple Ballon d'Or. En vain donc puisque Ronaldo était resté à Manchester United à la fin du mercato estival. De son côté, Basile Boli affirmait que l'OM avait bel et bien tenté le coup. Des affirmations que Le 10 Sport contredit.

L’OM tente un gros transfert, Barcelone lui fait de l’ombre https://t.co/e9AjbmhUfh pic.twitter.com/tSoDCEc0Ar — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

«Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM»

« Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM, je pense qu’il aurait dû venir, il aurait pu rapporter quelque chose pour le championnat de France. Il a compris qu’en étant remplaçant et en ne jouant que des petits bouts de matches, il n’est pas dans son élément. On espère qu’il va maintenant trouver un bon club. C’est un joueur talentueux, même s’il est un peu âgé, je pense que dans un championnat de France, il a de quoi donner encore des frissons. C’est Cristiano Ronaldo ! On a vu Messi, cela n’a pas marché la première année et puis, la seconde année, il a démontré que c’était le numéro 1 », avait lâché le héros de l'OM. Interrogé par Le 10 Sport, un proche de Cristiano Ronaldo nous a confié que la déclaration de Basile Boli était infondée.

«Il n’y a jamais eu de discussion»