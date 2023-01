Courtisée par le PSG, une révélation du Mondial déclare sa flamme

Thomas Bourseau

Avec la Croatie, Josko Gvardiol (20 ans) s’est avéré être l’une des belles surprises et révélations du Mondial au Qatar. Au point où le PSG ferait de lui l’option numéro une en cas d’échec avec Milan Skriniar. Pour autant, le Paris Saint-Germain part de loin…

Si la Croatie a fait une nouvelle épopée en Coupe du monde, atteignant la demi-finale et en décrochant la médaille de bronze devant le Maroc, ce n’est pas seulement en raison du génie de Luka Modric. La solidité défensive des Croates, que ce soit leur gardien Dominik Livakovic ou son défenseur Josko Gvardiol, les deux hommes ont été des piliers du finaliste de l’édition 2018. Gvardiol s’est bâti une belle réputation sur le marché et notamment du côté du PSG.

«Mon club de rêve ? Ce serait sans aucun doute Liverpool»

Si jamais le dossier Milan Skriniar venait à une nouvelle fois capoter, le PSG songerait à Josko Gvardiol qui serait même la première alternative. Cependant, le défenseur du RB Leipzig où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2027, semble avoir une destination préférentielle qui n’est pas Paris. « Mon club de rêve ? Ce serait sans aucun doute Liverpool. Depuis que je suis tout petit, je regarde beaucoup de leurs matchs avec mon père. Nous avons couvert chaque saison en détail. C'est un club qui est resté dans mon cœur » . a confié Josko Gvardiol à RTL Danas.

Mercato - PSG : Un crack de la Coupe du monde reçoit un énorme ultimatum https://t.co/4PO4xgUGyz pic.twitter.com/zAMkrwVfMN — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

«J'espère passer ces six mois avec Leipzig»